***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.997,5 % 0,00364945Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.170 % 0,00106813Bağımsız Denetim Ücreti2.340 % 0,00213626Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.803,99 % 0,02081852Fon Yönetim Ücreti169.531,75 % 0,15477123Hisse Senedi Komisyonu27,13 % 0,00002476Tahvil Bono Komisyonu419,68 % 0,00038314Gecelik Ters Repo Komisyonu1.932 % 0,00176378Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.934,32 % 0,0017659Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar64,1 % 0,00005851Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.624,33 % 0,00787344TOPLAM GİDERLER212.844,8 % 0,19431317DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ109.536.991,19 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925151BIST