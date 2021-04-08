***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.232,5 % 0,12823386Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri182,02 % 0,00446079Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri721,56 % 0,176834Fon Yönetim Ücreti19.427,81 % 0,47612098Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu134,4 % 0,00329376Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu11,53 % 0,00028256Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar64,1 % 0,00157091Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler703,78 % 0,01724766TOPLAM GİDERLER26.477,7 % 0,64889396DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.080.435,54 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925170BIST