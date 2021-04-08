***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.232,5 % 0,1023913Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri182,02 % 0,00356182Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri902,12 % 0,01765298Fon Yönetim Ücreti7.731,37 % 0,15129002Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu134,4 % 0,00262998Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu26,59 % 0,00052032Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar64,1 % 0,00125433Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler772,74 % 0,01512123TOPLAM GİDERLER15.045,84 % 0,29442202DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.110.297,11 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925181BIST