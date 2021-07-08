***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 10:23
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
7.876,31 % 0,017
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
1.014 % 0,002
Bağımsız Denetim Ücreti
9.145,5 % 0,019
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
138.476,37 % 0,295
Fon Yönetim Ücreti
170.557,11 % 0,363
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
2.099,63 % 0,004
Gecelik Ters Repo Komisyonu
25,2
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
599,33 % 0,001
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
356,3 % 0,001
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
63.913,37 % 0,136
TOPLAM GİDERLER
394.063,12 % 0,838
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
47.017.339,81
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948296
BIST
12:241.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,17
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
12:248,6850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0077
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6760
12:2410,2879
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0283
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
12:24503,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,31
|Açılış
|: 503,73
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler12:20
|EKIZ
|7,48
|130.683
|% 10,00
|
|SANFM
|20,86
|5.947.058
|% 6,65
|
|BTCIM
|13,27
|36.821.339
|% 5,91
|
|AVGYO
|3,18
|18.124.557
|% 5,65
|
|SILVR
|5,90
|24.034.916
|% 4,61
|
|FADE
|17,47
|4.048.183
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.042.031
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|116.881.811
|% -9,84
|
|KATMR
|2,88
|32.153.315
|% -7,40
|
|SRVGY
|76,35
|19.580.303
|% -7,29
|
|KRDMD
|7,19
|393.932.138
|% 1,55
|
|THYAO
|13,69
|357.739.513
|% 0,22
|
|GARAN
|8,53
|333.482.831
|% -0,35
|
|EREGL
|17,94
|294.463.255
|% 2,16
|
|PETKM
|5,42
|237.911.712
|% 1,50
|
|PEKGY
|1,10
|116.881.811
|% -9,84
|
|EKGYO
|1,85
|143.437.741
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,27
|131.371.302
|% 0,89
|
|KRDMD
|7,19
|393.932.138
|% 1,55
|
|PETKM
|5,42
|237.911.712
|% 1,50
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6797
|8,6846
|% -0,09
|
|Euro
|10,2818
|10,2885
|% -0,27
|
|Sterlin
|11,9353
|11,9951
|% -0,18
|
|Frank
|9,4485
|9,5054
|% -0,20
|
|Riyal
|2,3083
|2,3198
|% -0,15
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|2,39
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.380
|-11,00
|
|Tam
|3.316
|3.400
|-10,22
|
|Yarım
|1.603
|1.644
|-4,95
|
|Çeyrek
|804
|822
|-2,47
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,07
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,75
|74,75
|0,63
|