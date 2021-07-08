***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri7.876,31 % 0,017Sigorta GiderleriNoter Ücretleri1.014 % 0,002Bağımsız Denetim Ücreti9.145,5 % 0,019Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri138.476,37 % 0,295Fon Yönetim Ücreti170.557,11 % 0,363Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu2.099,63 % 0,004Gecelik Ters Repo Komisyonu25,2Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu599,33 % 0,001Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar356,3 % 0,001Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler63.913,37 % 0,136TOPLAM GİDERLER394.063,12 % 0,838DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ47.017.339,81http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948296BIST