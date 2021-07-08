***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri6.392,61 % 0,014Sigorta GiderleriNoter Ücretleri1.105 % 0,002Bağımsız Denetim Ücreti4.891 % 0,011Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri47.291,37 % 0,106Fon Yönetim Ücreti304.354,68 % 0,682Hisse Senedi Komisyonu81,83Tahvil Bono Komisyonu88,02Gecelik Ters Repo Komisyonu50.004,4 % 0,112Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.274,81 % 0,003Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu4.006,52 % 0,009Vergiler ve Diğer Harcamalar2.174,64 % 0,005Türev Araçlar Komisyonu8.751,18 % 0,02Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler220.962,58 % 0,495TOPLAM GİDERLER651.378,64 % 1,46DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ44.609.628,23http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948305BIST