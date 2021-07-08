***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 10:27
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
6.392,61 % 0,014
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
1.105 % 0,002
Bağımsız Denetim Ücreti
4.891 % 0,011
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
47.291,37 % 0,106
Fon Yönetim Ücreti
304.354,68 % 0,682
Hisse Senedi Komisyonu
81,83
Tahvil Bono Komisyonu
88,02
Gecelik Ters Repo Komisyonu
50.004,4 % 0,112
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.274,81 % 0,003
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
4.006,52 % 0,009
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.174,64 % 0,005
Türev Araçlar Komisyonu
8.751,18 % 0,02
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
220.962,58 % 0,495
TOPLAM GİDERLER
651.378,64 % 1,46
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
44.609.628,23
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948305
BIST
12:281.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,37
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
12:288,6884
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0043
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6760
12:2810,2941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0221
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
12:28503,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,47
|Açılış
|: 503,57
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler12:28
|EKIZ
|7,48
|130.683
|% 10,00
|
|SANFM
|20,74
|6.813.270
|% 6,03
|
|AVGYO
|3,18
|18.345.592
|% 5,65
|
|BTCIM
|13,22
|37.432.559
|% 5,51
|
|SILVR
|5,94
|24.248.098
|% 5,32
|
|FADE
|17,47
|4.077.725
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.069.536
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|117.747.802
|% -9,84
|
|KATMR
|2,88
|32.803.733
|% -7,40
|
|IDEAS
|56,10
|5.470.773
|% -6,81
|
|KRDMD
|7,20
|396.296.309
|% 1,69
|
|THYAO
|13,67
|360.272.489
|% 0,07
|
|GARAN
|8,52
|334.722.917
|% -0,47
|
|EREGL
|17,97
|298.543.233
|% 2,33
|
|PETKM
|5,42
|239.756.327
|% 1,50
|
|PEKGY
|1,10
|117.747.802
|% -9,84
|
|EKGYO
|1,84
|143.805.933
|% -1,08
|
|YKBNK
|2,26
|132.538.147
|% 0,44
|
|KRDMD
|7,20
|396.296.309
|% 1,69
|
|PETKM
|5,42
|239.756.327
|% 1,50
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6837
|8,6884
|% -0,05
|
|Euro
|10,2878
|10,2941
|% -0,21
|
|Sterlin
|11,9293
|11,9891
|% -0,23
|
|Frank
|9,4453
|9,5022
|% -0,23
|
|Riyal
|2,3079
|2,3194
|% -0,17
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|1,35
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.384
|-7,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|-8,05
|
|Yarım
|1.604
|1.645
|-3,90
|
|Çeyrek
|804
|823
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,02
|
|B. Petrol
|74,83
|74,83
|0,71
|