***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri6.392,62 % 0,097Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim ÜcretiAlınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri1.909,45 % 0,029Fon Yönetim Ücreti45.338,67 % 0,691Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu8.248,2 % 0,126Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.312,35 % 0,02Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar356,3 % 0,005Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler2.930,74 % 0,045TOPLAM GİDERLER66.488,33 % 1,013DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.563.993,5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948307BIST