***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 10:28
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
6.392,62 % 0,097
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
1.909,45 % 0,029
Fon Yönetim Ücreti
45.338,67 % 0,691
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
8.248,2 % 0,126
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.312,35 % 0,02
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
356,3 % 0,005
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
2.930,74 % 0,045
TOPLAM GİDERLER
66.488,33 % 1,013
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.563.993,5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948307
BIST
13:021.374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,00
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
13:028,6801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0126
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6760
13:0210,3102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0060
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
13:02503,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 503,94
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler13:00
|EKIZ
|7,48
|555.218
|% 10,00
|
|BTCIM
|13,27
|41.919.124
|% 5,91
|
|SILVR
|5,93
|24.981.499
|% 5,14
|
|DIRIT
|3,68
|102.572
|% 5,14
|
|EDIP
|2,80
|11.721.516
|% 4,87
|
|FADE
|17,47
|4.936.655
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.200.356
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|148.012.897
|% -9,84
|
|VKFYO
|6,80
|347.478
|% -7,98
|
|SNKRN
|26,28
|218.441
|% -7,79
|
|KRDMD
|7,19
|413.067.964
|% 1,55
|
|THYAO
|13,64
|386.617.458
|% -0,15
|
|GARAN
|8,50
|358.058.279
|% -0,70
|
|EREGL
|17,91
|305.895.972
|% 1,99
|
|PETKM
|5,43
|247.081.504
|% 1,69
|
|PEKGY
|1,10
|148.012.897
|% -9,84
|
|EKGYO
|1,84
|144.962.171
|% -1,08
|
|YKBNK
|2,26
|133.427.992
|% 0,44
|
|KRDMD
|7,19
|413.067.964
|% 1,55
|
|PETKM
|5,43
|247.081.504
|% 1,69
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6779
|8,6804
|% -0,14
|
|Euro
|10,2935
|10,2986
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,9390
|11,9989
|% -0,15
|
|Frank
|9,4558
|9,5128
|% -0,12
|
|Riyal
|2,3079
|2,3195
|% -0,16
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|2,19
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|-8,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|-9,23
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,47
|
|Çeyrek
|804
|822
|-2,23
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,02
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|0,82
|