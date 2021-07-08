***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 10:28
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
6.384,62 % 0,008
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
1.098,5 % 0,001
Bağımsız Denetim Ücreti
4.040 % 0,005
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
75.493,72 % 0,093
Fon Yönetim Ücreti
396.498,94 % 0,49
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
16,8
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.012,8 % 0,001
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.045,56 % 0,001
Türev Araçlar Komisyonu
39,9
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
30.815,96 % 0,038
TOPLAM GİDERLER
516.446,8 % 0,639
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
80.847.008,64
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948309
BIST
12:281.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,31
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
12:288,6881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0046
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6760
12:2810,2951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0211
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
12:28504,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 504,05
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler12:28
|EKIZ
|7,48
|130.683
|% 10,00
|
|BTCIM
|13,28
|36.994.930
|% 5,99
|
|SANFM
|20,72
|6.417.736
|% 5,93
|
|AVGYO
|3,18
|18.225.726
|% 5,65
|
|SILVR
|5,91
|24.110.918
|% 4,79
|
|FADE
|17,47
|4.071.855
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.046.218
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|117.387.898
|% -9,84
|
|KATMR
|2,87
|32.677.122
|% -7,72
|
|IDEAS
|56,05
|5.430.919
|% -6,89
|
|KRDMD
|7,20
|394.523.271
|% 1,69
|
|THYAO
|13,69
|358.471.198
|% 0,22
|
|GARAN
|8,52
|334.212.403
|% -0,47
|
|EREGL
|17,96
|297.192.622
|% 2,28
|
|PETKM
|5,42
|238.586.976
|% 1,50
|
|PEKGY
|1,10
|117.387.898
|% -9,84
|
|EKGYO
|1,85
|143.553.790
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,26
|132.382.109
|% 0,44
|
|KRDMD
|7,20
|394.523.271
|% 1,69
|
|PETKM
|5,42
|238.586.976
|% 1,50
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6845
|8,6881
|% -0,05
|
|Euro
|10,2885
|10,2951
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,9311
|11,9910
|% -0,22
|
|Frank
|9,4451
|9,5020
|% -0,23
|
|Riyal
|2,3078
|2,3194
|% -0,17
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|1,93
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,01
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.384
|-7,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|-8,05
|
|Yarım
|1.604
|1.645
|-3,90
|
|Çeyrek
|804
|823
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,07
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,02
|
|B. Petrol
|74,81
|74,81
|0,69
|