***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri6.384,62 % 0,008Sigorta GiderleriNoter Ücretleri1.098,5 % 0,001Bağımsız Denetim Ücreti4.040 % 0,005Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri75.493,72 % 0,093Fon Yönetim Ücreti396.498,94 % 0,49Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu16,8Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.012,8 % 0,001Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.045,56 % 0,001Türev Araçlar Komisyonu39,9Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler30.815,96 % 0,038TOPLAM GİDERLER516.446,8 % 0,639DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ80.847.008,64http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948309BIST