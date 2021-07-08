***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri6.406,68 % 0,01Sigorta GiderleriNoter Ücretleri1.098,5 % 0,002Bağımsız Denetim Ücreti4.512,25 % 0,007Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri55.985,63 % 0,088Fon Yönetim Ücreti343.989,31 % 0,542Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu2.636 % 0,004Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.173,76 % 0,002Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar20.826,4 % 0,033Türev Araçlar Komisyonu3.067,86 % 0,005Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler30.901,82 % 0,049TOPLAM GİDERLER470.598,21 % 0,741DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ63.485.654,69http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948310BIST