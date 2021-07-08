***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 10:28
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
6.406,68 % 0,01
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
1.098,5 % 0,002
Bağımsız Denetim Ücreti
4.512,25 % 0,007
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
55.985,63 % 0,088
Fon Yönetim Ücreti
343.989,31 % 0,542
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.636 % 0,004
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.173,76 % 0,002
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
20.826,4 % 0,033
Türev Araçlar Komisyonu
3.067,86 % 0,005
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
30.901,82 % 0,049
TOPLAM GİDERLER
470.598,21 % 0,741
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
63.485.654,69
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948310
BIST
13:041.374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,94
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
13:048,6793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0134
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6760
13:0410,2978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0184
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
13:04503,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,19
|Açılış
|: 503,81
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler13:02
|EKIZ
|7,48
|555.218
|% 10,00
|
|SILVR
|5,99
|25.438.537
|% 6,21
|
|DIRIT
|3,68
|102.572
|% 5,14
|
|EDIP
|2,80
|11.800.422
|% 4,87
|
|BTCIM
|13,13
|43.084.059
|% 4,79
|
|FADE
|17,47
|5.060.884
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.262.181
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|149.737.054
|% -9,84
|
|VKFYO
|6,80
|347.478
|% -7,98
|
|SNKRN
|26,28
|218.441
|% -7,79
|
|KRDMD
|7,18
|414.054.980
|% 1,41
|
|THYAO
|13,63
|390.151.599
|% -0,22
|
|GARAN
|8,50
|365.465.354
|% -0,70
|
|EREGL
|17,91
|306.270.461
|% 1,99
|
|PETKM
|5,43
|248.754.716
|% 1,69
|
|PEKGY
|1,10
|149.737.054
|% -9,84
|
|EKGYO
|1,85
|146.335.044
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,26
|135.512.828
|% 0,44
|
|KRDMD
|7,18
|414.054.980
|% 1,41
|
|PETKM
|5,43
|248.754.716
|% 1,69
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6770
|8,6801
|% -0,14
|
|Euro
|10,2938
|10,3102
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,9472
|12,0072
|% -0,08
|
|Frank
|9,4596
|9,5166
|% -0,08
|
|Riyal
|2,3083
|2,3199
|% -0,15
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|2,19
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|-8,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|-9,23
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,47
|
|Çeyrek
|804
|822
|-2,23
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,02
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|0,82
|