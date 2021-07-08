***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 10:29
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
10.551,54 % 0,028
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
1.241,52 % 0,003
Bağımsız Denetim Ücreti
3.534,75 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
15.759,92 % 0,043
Fon Yönetim Ücreti
569.453,24 % 1,538
Hisse Senedi Komisyonu
18.455,36 % 0,05
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.492 % 0,004
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.433,87 % 0,004
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
356,3 % 0,001
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
7.387,82 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
629.666,32 % 1,701
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
37.026.229,03
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948312
BIST
12:271.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,99
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
12:278,6881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0046
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6760
12:2710,2951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0211
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
12:27504,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 504,05
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler12:27
|EKIZ
|7,48
|130.683
|% 10,00
|
|BTCIM
|13,27
|36.892.551
|% 5,91
|
|AVGYO
|3,18
|18.126.097
|% 5,65
|
|SANFM
|20,54
|6.240.273
|% 5,01
|
|ANELE
|2,97
|10.171.514
|% 4,58
|
|FADE
|17,47
|4.053.442
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.042.408
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|117.123.299
|% -9,84
|
|KATMR
|2,87
|32.239.629
|% -7,72
|
|SRVGY
|76,60
|19.751.119
|% -6,98
|
|KRDMD
|7,20
|394.523.076
|% 1,69
|
|THYAO
|13,68
|358.297.679
|% 0,15
|
|GARAN
|8,53
|334.181.444
|% -0,35
|
|EREGL
|17,97
|296.080.811
|% 2,33
|
|PETKM
|5,42
|238.477.949
|% 1,50
|
|PEKGY
|1,10
|117.123.299
|% -9,84
|
|EKGYO
|1,85
|143.449.412
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,26
|132.371.561
|% 0,44
|
|KRDMD
|7,20
|394.523.076
|% 1,69
|
|PETKM
|5,42
|238.477.949
|% 1,50
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6845
|8,6881
|% -0,05
|
|Euro
|10,2885
|10,2951
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,9277
|11,9876
|% -0,25
|
|Frank
|9,4441
|9,5010
|% -0,24
|
|Riyal
|2,3073
|2,3189
|% -0,19
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|1,42
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.380
|-11,00
|
|Tam
|3.318
|3.401
|-8,25
|
|Yarım
|1.604
|1.645
|-3,99
|
|Çeyrek
|804
|823
|-1,99
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,08
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,01
|
|B. Petrol
|74,75
|74,75
|0,63
|