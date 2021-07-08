***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri10.551,54 % 0,028Sigorta GiderleriNoter Ücretleri1.241,52 % 0,003Bağımsız Denetim Ücreti3.534,75 % 0,01Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri15.759,92 % 0,043Fon Yönetim Ücreti569.453,24 % 1,538Hisse Senedi Komisyonu18.455,36 % 0,05Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu1.492 % 0,004Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.433,87 % 0,004Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar356,3 % 0,001Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler7.387,82 % 0,02TOPLAM GİDERLER629.666,32 % 1,701DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ37.026.229,03http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948312BIST