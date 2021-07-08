***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri6.384,62 % 0,011Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti2.976,25 % 0,005Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri23.906,81 % 0,041Fon Yönetim Ücreti609.634,43 % 1,038Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu1.241,48 % 0,002Gecelik Ters Repo Komisyonu1.964,8 % 0,003Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.675,83 % 0,003Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar356,3 % 0,001Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler2.603,49 % 0,004TOPLAM GİDERLER650.744,01 % 1,108DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ58.717.953,45http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948317BIST