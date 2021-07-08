***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 10:29
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
6.384,62 % 0,05
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
1.098,5 % 0,009
Bağımsız Denetim Ücreti
2.432,25 % 0,019
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
45.799,57 % 0,358
Fon Yönetim Ücreti
74.356,77 % 0,581
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
584,47 % 0,005
Gecelik Ters Repo Komisyonu
310,8 % 0,002
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.090,56 % 0,009
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
356,3 % 0,003
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
29.585,29 % 0,231
TOPLAM GİDERLER
161.999,13 % 1,265
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
12.808.922,68
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948318
BIST
13:041.374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,94
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
13:048,6793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0134
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6760
13:0410,2978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0184
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
13:04503,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,19
|Açılış
|: 503,81
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler13:04
|EKIZ
|7,48
|555.218
|% 10,00
|
|SILVR
|5,97
|25.887.077
|% 5,85
|
|SANFM
|20,58
|9.140.926
|% 5,21
|
|DIRIT
|3,68
|102.572
|% 5,14
|
|BTCIM
|13,16
|43.169.150
|% 5,03
|
|FADE
|17,47
|5.066.859
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.264.086
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|149.793.033
|% -9,84
|
|VKFYO
|6,80
|347.478
|% -7,98
|
|IDEAS
|55,40
|6.162.542
|% -7,97
|
|KRDMD
|7,18
|414.143.490
|% 1,41
|
|THYAO
|13,62
|390.325.576
|% -0,29
|
|GARAN
|8,51
|365.811.070
|% -0,58
|
|EREGL
|17,91
|306.417.140
|% 1,99
|
|PETKM
|5,43
|248.921.893
|% 1,69
|
|PEKGY
|1,10
|149.793.033
|% -9,84
|
|EKGYO
|1,84
|146.689.503
|% -1,08
|
|YKBNK
|2,26
|135.544.468
|% 0,44
|
|KRDMD
|7,18
|414.143.490
|% 1,41
|
|PETKM
|5,43
|248.921.893
|% 1,69
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6775
|8,6793
|% -0,15
|
|Euro
|10,2820
|10,2978
|% -0,18
|
|Sterlin
|11,9433
|12,0032
|% -0,12
|
|Frank
|9,4565
|9,5134
|% -0,11
|
|Riyal
|2,3076
|2,3191
|% -0,18
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|1,53
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|-8,00
|
|Tam
|3.318
|3.401
|-8,64
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,18
|
|Çeyrek
|804
|823
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,27
|0,02
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|0,82
|