***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri6.384,62 % 0,05Sigorta GiderleriNoter Ücretleri1.098,5 % 0,009Bağımsız Denetim Ücreti2.432,25 % 0,019Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri45.799,57 % 0,358Fon Yönetim Ücreti74.356,77 % 0,581Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu584,47 % 0,005Gecelik Ters Repo Komisyonu310,8 % 0,002Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.090,56 % 0,009Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar356,3 % 0,003Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler29.585,29 % 0,231TOPLAM GİDERLER161.999,13 % 1,265DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.808.922,68http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948318BIST