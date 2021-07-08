***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri6.606,27 % 0,033Sigorta GiderleriNoter Ücretleri1.330,81 % 0,007Bağımsız Denetim Ücreti2.329 % 0,012Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri8.086,4 % 0,041Fon Yönetim Ücreti196.220,53 % 0,995Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu545,56 % 0,003Gecelik Ters Repo Komisyonu506,84 % 0,003Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.954,19 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar356,3 % 0,002Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler0,5TOPLAM GİDERLER217.936,4 % 1,105DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.730.348,1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948319BIST