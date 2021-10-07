***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 16:45
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhr
18:051.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.398
En Düşük
1.385
18:058,8831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0081
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8877
En Düşük
8,8520
18:0510,2632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0121
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,2819
En Düşük
10,2298
18:05501,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,27
|Açılış
|: 501,94
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
502,78
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ROYAL
|3,30
|1.037.970
|% 10,00
|
|YEOTK
|91,30
|59.480.219
|% 10,00
|
|VKFYO
|6,49
|28.227.372
|% 10,00
|
|YUNSA
|17,60
|27.534.141
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|4.337.842
|% 10,00
|
|SEYKM
|16,20
|7.625.912
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|36.295.479
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|17.869.785
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|406.281.071
|% -9,96
|
|DZGYO
|1,70
|36.510.149
|% -9,57
|
|PETKM
|6,23
|2.425.203.716
|% 2,13
|
|GARAN
|9,39
|1.658.491.704
|% 1,84
|
|THYAO
|14,12
|947.381.641
|% 2,99
|
|TUPRS
|123,10
|865.051.960
|% 3,45
|
|EREGL
|16,96
|848.578.945
|% 5,02
|
|PETKM
|6,23
|2.425.203.716
|% 2,13
|
|GARAN
|9,39
|1.658.491.704
|% 1,84
|
|ODAS
|1,45
|188.851.237
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,39
|259.353.501
|% 1,27
|
|KRDMD
|6,42
|569.777.578
|% 5,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8814
|8,8831
|% 0,09
|
|Euro
|10,2581
|10,2632
|% -0,12
|
|Sterlin
|12,0523
|12,1128
|% 0,11
|
|Frank
|9,5175
|9,5748
|% 0,07
|
|Riyal
|2,3617
|2,3735
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|1,41
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-1,72
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,49
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,83
|82,83
|0,88
|
Seans Raporu
18:05
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17:57ERSU
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