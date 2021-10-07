***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 16:40
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
8.228,39 % 0,006
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
1.974,81 % 0,001
Bağımsız Denetim Ücreti
2.954,2 % 0,002
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
74.866,1 % 0,052
Fon Yönetim Ücreti
1.098.540,1 % 0,764
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
220,74 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
116.473,11 % 0,081
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
30.552,36 % 0,021
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
648,5 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
27.327,89 % 0,019
TOPLAM GİDERLER
1.361.786,2 % 0,947
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
143.731.787,68
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968031
BIST
17:111.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,29
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
17:118,9344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0594
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
17:1110,3394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0641
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
17:11507,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 6,62
|Açılış
|: 507,29
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler17:11
|MAALT
|179,30
|25.257.999
|% 10,00
|
|AYCES
|55,00
|4.414.211
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.710.977
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.482.608
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.348.538
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.850.580
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.257.139
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.396.575
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,82
|234.842.169
|% -8,73
|
|GARAN
|9,34
|1.218.614.212
|% -0,53
|
|ASELS
|15,80
|973.168.934
|% 1,87
|
|SASA
|27,50
|861.843.618
|% 2,92
|
|THYAO
|14,16
|818.009.479
|% 0,28
|
|PETKM
|6,20
|757.523.604
|% -0,48
|
|EKGYO
|1,79
|381.675.980
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,38
|403.136.654
|% -0,42
|
|GARAN
|9,34
|1.218.614.212
|% -0,53
|
|PETKM
|6,20
|757.523.604
|% -0,48
|
|DOHOL
|2,56
|279.548.591
|% -0,78
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9334
|8,9344
|% 0,67
|
|Euro
|10,3344
|10,3394
|% 0,62
|
|Sterlin
|12,1337
|12,1946
|% 0,78
|
|Frank
|9,5839
|9,6416
|% 0,77
|
|Riyal
|2,3727
|2,3846
|% 0,62
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|6,35
|
|Altın Gr.
|508
|508
|7,51
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|66,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|27,67
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|13,38
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,70
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,87
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,14
|
|B. Petrol
|83,36
|83,36
|1,41
|