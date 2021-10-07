***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri8.228,39 % 0,006Sigorta GiderleriNoter Ücretleri1.974,81 % 0,001Bağımsız Denetim Ücreti2.954,2 % 0,002Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri74.866,1 % 0,052Fon Yönetim Ücreti1.098.540,1 % 0,764Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu220,74 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu116.473,11 % 0,081Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu30.552,36 % 0,021Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar648,5 % 0Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler27.327,89 % 0,019TOPLAM GİDERLER1.361.786,2 % 0,947DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ143.731.787,68http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968031BIST