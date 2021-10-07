***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri8.228,39 % 0,042Sigorta GiderleriNoter Ücretleri1.974,81 % 0,01Bağımsız Denetim Ücreti3.039,25 % 0,015Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri12.616,76 % 0,064Fon Yönetim Ücreti295.083,19 % 1,505Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu238,57 % 0,001Gecelik Ters Repo Komisyonu664,37 % 0,003Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu2.455,81 % 0,013Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar648,5 % 0,003Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler4.071,21 % 0,021TOPLAM GİDERLER329.020,86 % 1,678DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.611.390http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968032BIST