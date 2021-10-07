***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 16:41
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
7.532,74 % 0,004
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
3.930 % 0,002
Bağımsız Denetim Ücreti
10.352,5 % 0,005
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
136.964,87 % 0,066
Fon Yönetim Ücreti
1.150.454,42 % 0,553
Hisse Senedi Komisyonu
1.206,63 % 0,001
Tahvil Bono Komisyonu
739,27 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.014,4 % 0,003
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
12.503,08 % 0,006
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
648,5 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
45.450,77 % 0,022
TOPLAM GİDERLER
1.375.797,18 % 0,661
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
208.124.499,08
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968033
BIST
17:281.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,64
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
17:288,9296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0546
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
17:2810,3320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0567
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
17:28505,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 5,25
|Açılış
|: 505,92
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler17:28
|MAALT
|179,30
|25.277.542
|% 10,00
|
|AYCES
|55,00
|4.447.156
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.710.977
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.495.895
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.348.557
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.874.287
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.299.004
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.703.435
|% -9,87
|
|TGSAS
|15,20
|4.305.582
|% -8,49
|
|GARAN
|9,32
|1.294.929.287
|% -0,75
|
|ASELS
|15,73
|1.021.942.615
|% 1,42
|
|SASA
|27,50
|877.846.532
|% 2,92
|
|THYAO
|14,12
|850.409.381
|% 0,00
|
|PETKM
|6,16
|783.482.490
|% -1,12
|
|EKGYO
|1,78
|407.623.820
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,38
|420.708.183
|% -0,42
|
|GARAN
|9,32
|1.294.929.287
|% -0,75
|
|PETKM
|6,16
|783.482.490
|% -1,12
|
|DOHOL
|2,57
|284.524.092
|% -0,39
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9240
|8,9296
|% 0,62
|
|Euro
|10,3269
|10,3320
|% 0,55
|
|Sterlin
|12,1458
|12,2067
|% 0,88
|
|Frank
|9,5957
|9,6535
|% 0,89
|
|Riyal
|2,3749
|2,3868
|% 0,71
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|6,35
|
|Altın Gr.
|508
|508
|7,51
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|66,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|27,67
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|13,38
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,70
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,87
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,14
|
|B. Petrol
|83,36
|83,36
|1,41
|