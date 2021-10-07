***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri7.532,74 % 0,004Sigorta GiderleriNoter Ücretleri3.930 % 0,002Bağımsız Denetim Ücreti10.352,5 % 0,005Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri136.964,87 % 0,066Fon Yönetim Ücreti1.150.454,42 % 0,553Hisse Senedi Komisyonu1.206,63 % 0,001Tahvil Bono Komisyonu739,27 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu6.014,4 % 0,003Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu12.503,08 % 0,006Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar648,5 % 0Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler45.450,77 % 0,022TOPLAM GİDERLER1.375.797,18 % 0,661DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ208.124.499,08http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968033BIST