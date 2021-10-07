***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri9.036,43 % 0,021Sigorta GiderleriNoter Ücretleri1.566 % 0,004Bağımsız Denetim Ücreti15.331,55 % 0,035Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri129.947,9 % 0,297Fon Yönetim Ücreti240.370,97 % 0,549Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu1.013,94 % 0,002Gecelik Ters Repo Komisyonu58,8 % 0Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu821,71 % 0,002Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar648,5 % 0,001Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler63.264,21 % 0,144TOPLAM GİDERLER462.060,01 % 1,055DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ43.814.466,05http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968035BIST