***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri7.544,74 % 0,012Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti2.658,5 % 0,004Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri40.487,97 % 0,064Fon Yönetim Ücreti1.002.986,91 % 1,578Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu792,42 % 0,001Gecelik Ters Repo Komisyonu2.611,6 % 0,004Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu2.395,96 % 0,004Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar648,5 % 0,001Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler12.041,3 % 0,019TOPLAM GİDERLER1.072.167,9 % 1,687DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ63.561.141http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968036BIST