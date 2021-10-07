***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri12.291,26 % 0,034Sigorta GiderleriNoter Ücretleri1.839,52 % 0,005Bağımsız Denetim Ücreti2.220,94 % 0,006Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri23.362,02 % 0,065Fon Yönetim Ücreti831.671,37 % 2,316Hisse Senedi Komisyonu22.895,4 % 0,064Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu2.080 % 0,006Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu2.122,81 % 0,006Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar648,5 % 0,002Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler14.677,6 % 0,041BIST