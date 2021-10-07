***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri7.566,8 % 0,011Sigorta GiderleriNoter Ücretleri1.696,5 % 0,002Bağımsız Denetim Ücreti3.921,51 % 0,006Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri89.143,73 % 0,128Fon Yönetim Ücreti571.059,47 % 0,822Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu4.803,2 % 0,007Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.836,93 % 0,003Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar35.868,93 % 0,052Türev Araçlar Komisyonu4.461,5 % 0,006Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler39.332,45 % 0,057TOPLAM GİDERLER759.691,02 % 1,093DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ69.477.549,16http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968038BIST