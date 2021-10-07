***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 16:43
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
2.210 % 0
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
3.221,27 % 0,001
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
109.945,84 % 0,021
Fon Yönetim Ücreti
331.633,95 % 0,063
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
51,48 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
1.462,95 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
14.534,89 % 0,003
TOPLAM GİDERLER
463.352,58 % 0,088
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
528.817.384,16
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968040
BIST
17:171.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,79
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
17:178,9245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0495
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
17:1710,3283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0530
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
17:17507,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 6,39
|Açılış
|: 507,06
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler17:17
|AYCES
|55,00
|4.425.211
|% 10,00
|
|MAALT
|179,30
|25.257.999
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.710.977
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.482.608
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.348.538
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.851.075
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.262.706
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.409.633
|% -9,87
|
|KTSKR
|33,08
|237.661.234
|% -8,01
|
|GARAN
|9,33
|1.234.472.430
|% -0,64
|
|ASELS
|15,74
|987.732.851
|% 1,48
|
|SASA
|27,50
|867.867.223
|% 2,92
|
|THYAO
|14,16
|824.659.223
|% 0,28
|
|PETKM
|6,18
|767.177.051
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,78
|381.737.117
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|403.414.998
|% -0,84
|
|GARAN
|9,33
|1.234.472.430
|% -0,64
|
|PETKM
|6,18
|767.177.051
|% -0,80
|
|DOHOL
|2,56
|279.574.217
|% -0,78
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9224
|8,9245
|% 0,56
|
|Euro
|10,3208
|10,3283
|% 0,52
|
|Sterlin
|12,1431
|12,2040
|% 0,86
|
|Frank
|9,5879
|9,6457
|% 0,81
|
|Riyal
|2,3736
|2,3855
|% 0,65
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|6,35
|
|Altın Gr.
|508
|508
|7,51
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|66,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|27,67
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|13,38
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,70
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,87
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,14
|
|B. Petrol
|83,36
|83,36
|1,41
|