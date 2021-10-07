***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri2.210 % 0Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti3.221,27 % 0,001Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri109.945,84 % 0,021Fon Yönetim Ücreti331.633,95 % 0,063Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo Komisyonu51,48 % 0Borsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0Türev Araçlar Komisyonu1.462,95 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler14.534,89 % 0,003TOPLAM GİDERLER463.352,58 % 0,088DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ528.817.384,16http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968040BIST