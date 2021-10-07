***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti1.400 % 0,017Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri15.536,58 % 0,189Fon Yönetim Ücreti54.893,5 % 0,667Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu8,4 % 0Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu247,45 % 0,003Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu13.189,17 % 0,16Vergiler ve Diğer Harcamalar13.254,84 % 0,161Türev Araçlar Komisyonu203,83 % 0,002Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler1.055,07 % 0,013TOPLAM GİDERLER99.788,84 % 1,213DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.229.619,39http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968042BIST