***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri7.544,74 % 0,042Sigorta GiderleriNoter Ücretleri1.696,5 % 0,009Bağımsız Denetim Ücreti3.919,15 % 0,022Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri60.315,54 % 0,334Fon Yönetim Ücreti160.835,32 % 0,891Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu1.297 % 0,007Gecelik Ters Repo Komisyonu1.377,6 % 0,008Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.656,52 % 0,009Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar648,5 % 0,004Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler31.389,92 % 0,174TOPLAM GİDERLER270.680,79 % 1,5DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.044.773,1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968043BIST