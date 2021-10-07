***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri7.544,74 % 0Sigorta GiderleriNoter Ücretleri1.703 % 0Bağımsız Denetim Ücreti23.495,08 % 0,001Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri1.074.118,07 % 0,049Fon Yönetim Ücreti11.278.676,21 % 0,514Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu1.867,4 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.460.147,6 % 0,112Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu321.970,15 % 0,015Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar648,5 % 0Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler444.751,36 % 0,02TOPLAM GİDERLERDÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.614.922,11 % 0,712http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968044BIST