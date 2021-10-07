***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri7.544,74 % 0,008Sigorta GiderleriNoter Ücretleri1.938 % 0,002Bağımsız Denetim Ücreti5.615,13 % 0,006Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri116.860,24 % 0,12Fon Yönetim Ücreti2.122.454,68 % 2,184Hisse Senedi Komisyonu131.005,97 % 0,135Tahvil Bono Komisyonu258,15 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu40.030 % 0,041Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu2.117,12 % 0,002Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar648,5 % 0,001Türev Araçlar Komisyonu20.041,41 % 0,021Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler15.330,49 % 0,016TOPLAM GİDERLER2.463.844,43 % 2,535DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ97.192.977,15http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968045BIST