***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri7.544,74 % 0,006Sigorta GiderleriNoter Ücretleri1.696,5 % 0,001Bağımsız Denetim Ücreti5.626,72 % 0,004Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri170.353,94 % 0,136Fon Yönetim Ücreti943.161,38 % 0,752Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu299,2 % 0Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.256,9 % 0,001Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar648,5 % 0,001Türev Araçlar Komisyonu4.026,48 % 0,003Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler37.689,77 % 0,03TOPLAM GİDERLER1.172.304,13 % 0,935DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ125.390.039,64http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968046BIST