***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri7.544,74 % 0,008Sigorta GiderleriNoter Ücretleri1.696,5 % 0,002Bağımsız Denetim Ücreti13.112,77 % 0,013Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri127.097,03 % 0,128Fon Yönetim Ücreti736.246,92 % 0,742Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu1.150,8 % 0,001Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.832,02 % 0,002Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar-937.695,63 -% 0,945Türev Araçlar Komisyonu792,24 % 0,001Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler4.640.933,84 % 4,678TOPLAM GİDERLER4.592.711,23 % 4,63DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ99.200.225,55http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968047BIST