***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri7.552,73 % 0,02Sigorta GiderleriNoter Ücretleri1.703 % 0,005Bağımsız Denetim Ücreti7.054,24 % 0,019Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri66.476,98 % 0,176Fon Yönetim Ücreti381.348,34 % 1,012Hisse Senedi Komisyonu160,64 % 0Tahvil Bono Komisyonu10,32 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu57.606,4 % 0,153Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.919,37 % 0,005Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu4.006,52 % 0,011Vergiler ve Diğer Harcamalar2.466,84 % 0,007Türev Araçlar Komisyonu11.347,39 % 0,03Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler223.663,93 % 0,594TOPLAM GİDERLER765.316,7 % 2,031DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ37.683.589,86http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968049BIST