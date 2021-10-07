***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri7.552,74 % 0,141Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti6.007,38 % 0,112Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri3.117,93 % 0,058Fon Yönetim Ücreti24.804,59 % 0,464Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu134,4 % 0,003Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu32,27 % 0,001Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar648,5 % 0,012Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler3.801,77 % 0,071TOPLAM GİDERLER46.099,58 % 0,863DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.342.443,27http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968050BIST