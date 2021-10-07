***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri7.552,74 % 0,179Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti6.028,57 % 0,143Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri11.139,86 % 0,264Fon Yönetim Ücreti61.733,97 % 1,462Hisse Senedi Komisyonu21,48 % 0,001Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu134,4 % 0,003Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu22,22 % 0,001Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar6.906,25 % 0,164Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler3.599,31 % 0,085TOPLAM GİDERLER97.138,8 % 2,3DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.223.710,59http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968051BIST