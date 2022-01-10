***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
10.01.2022 09:40
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
8.730,08 % 0,05
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
2.307,5
BIST
11:492.062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 29,09
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.065
En Düşük
2.047
11:4913,8223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0159
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
11:4915,6946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0307
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
11:49797,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,04
|Açılış
|: 797,53
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler11:47
|GEDZA
|20,04
|24.347.486
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|739.951
|% 9,96
|
|ETILR
|6,65
|371.097
|% 9,92
|
|INTEM
|118,60
|12.020.883
|% 9,81
|
|KRSTL
|4,12
|28.746.166
|% 8,42
|
|LIDFA
|4,44
|38.045.534
|% -6,72
|
|SUMAS
|84,25
|26.370
|% -5,34
|
|PRKAB
|59,90
|48.177.227
|% -3,39
|
|PKENT
|7.053,90
|888.844
|% -3,37
|
|ISBIR
|58,00
|133.110
|% -3,33
|
|THYAO
|26,44
|1.654.800.222
|% 6,01
|
|KRDMD
|11,84
|1.209.689.792
|% 2,07
|
|GARAN
|11,85
|950.508.047
|% 0,85
|
|EREGL
|30,92
|904.269.179
|% 0,98
|
|SISE
|15,22
|831.491.186
|% 2,42
|
|YKBNK
|3,77
|588.581.576
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,40
|358.571.520
|% 2,56
|
|KRDMD
|11,84
|1.209.689.792
|% 2,07
|
|GARAN
|11,85
|950.508.047
|% 0,85
|
|ODAS
|1,39
|107.462.322
|% 0,00
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8073
|13,8234
|% 0,12
|
|Euro
|15,6533
|15,6847
|% -0,26
|
|Sterlin
|18,7051
|18,7989
|% -0,05
|
|Frank
|14,9432
|15,0332
|% -0,22
|
|Riyal
|3,6693
|3,6877
|% 0,07
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-0,82
|
|Altın Gr.
|798
|798
|1,12
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.298
|5.432
|65,70
|
|Yarım
|2.561
|2.628
|31,79
|
|Çeyrek
|1.284
|1.314
|15,89
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,35
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,91
|9,92
|0,02
|
|B. Petrol
|82,06
|82,06
|0,31
|