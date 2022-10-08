***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.044,45 % 0,00225929Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri31.616,97 % 0,01181775Bağımsız Denetim Ücreti16.749,36 % 0,00626055Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri287.598,67 % 0,10749825Fon Yönetim Ücreti2.015.072,92 % 0,75319129Hisse Senedi Komisyonu3.865,5 % 0,00144484Tahvil Bono Komisyonu40,61 % 0,00001518Gecelik Ters Repo Komisyonu1.554 % 0,00058085Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu42.438,52 % 0,01586261Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu17.535,44 % 0,00655437Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler63.703,11 % 0,02381086TOPLAM GİDERLER2.486.219,55 % 0,92929585DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ267.538.000,71 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069420BIST