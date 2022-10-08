***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.044,45 % 0,00151328Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.774,5 % 0,00044426Bağımsız Denetim Ücreti11.943,14 % 0,00299007Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri302.358,35 % 0,07569818Fon Yönetim Ücreti8.830.148,42 % 2,21070841Hisse Senedi Komisyonu161.424,3 % 0,04041405Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu179.012,4 % 0,04481739Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu316.111,89 % 0,0791415Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu14.344,05 % 0,00359116Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler130.284,59 % 0,03261794TOPLAM GİDERLER9.953.446,09 % 2,49193626DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ399.426.191,19 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069421BIST