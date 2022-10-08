***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.082,28 % 0,00070113Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.774,5 % 0,00020456Bağımsız Denetim Ücreti19.868,79 % 0,00229037Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri490.776,17 % 0,05657414Fon Yönetim Ücreti4.822.728,75 % 0,55593922Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu693,27 % 0,00007992Gecelik Ters Repo Komisyonu48.350,4 % 0,00557358Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu397.302,56 % 0,04579898Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler170.960,59 % 0,01970745TOPLAM GİDERLER5.958.537,31 % 0,68686935DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ867.492.088,42 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069422BIST