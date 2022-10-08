***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.044,45 % 0,0383433Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.774,5 % 0,01125664Bağımsız Denetim Ücreti4.893,25 % 0,0310406Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri48.637,16 % 0,30853247Fon Yönetim Ücreti140.187,2 % 0,88928511Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.445,16 % 0,00916745Gecelik Ters Repo Komisyonu168 % 0,00106572Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.713,87 % 0,03624624Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.016,77 % 0,12063391TOPLAM GİDERLER227.880,36 % 1,44557144DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.764.033,12 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069423BIST