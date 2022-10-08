***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.044,45 % 0,01079231Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.136,1 % 0,01274145Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri37.638,04 % 0,0672024Fon Yönetim Ücreti876.181,06 % 1,56441373Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu502,96 % 0,00089803Gecelik Ters Repo Komisyonu109,2 % 0,00019498Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9.476,18 % 0,01691964Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler24.857,33 % 0,04438255TOPLAM GİDERLER961.945,32 % 1,71754508DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ56.006.991,02 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069424BIST