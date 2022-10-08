***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.162,43 % 0,00277715Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.774,5 % 0,0009546Bağımsız Denetim Ücreti9.490,19 % 0,00510529Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri116.355,15 % 0,06259373Fon Yönetim Ücreti4.372.301,36 % 2,35209755Hisse Senedi Komisyonu139.973,15 % 0,07529913Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu6.946,8 % 0,00373706Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu54.273,97 % 0,02919691Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler52.925,74 % 0,02847162TOPLAM GİDERLER4.759.203,29 % 2,56023304DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ185.889.456,64 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069425BIST