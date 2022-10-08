***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.030,38 % 0,00395332Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.774,5 % 0,0011633Bağımsız Denetim Ücreti12.376,58 % 0,00811367Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri174.258,21 % 0,11423789Fon Yönetim Ücreti1.248.287,14 % 0,81833557Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.025,09 % 0,00198315Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu497,66 % 0,00032625Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler35.387,47 % 0,02319885TOPLAM GİDERLER1.481.637,03 % 0,97131201DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ152.539.762,63 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069426BIST