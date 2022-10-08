***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.006,62 % 0,01471514Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.774,5 % 0,00434721Bağımsız Denetim Ücreti6.409,37 % 0,0157018Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri68.810,73 % 0,16857391Fon Yönetim Ücreti413.698,06 % 1,0134858Hisse Senedi Komisyonu2.887,86 % 0,00707474Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu20.924,4 % 0,05126101Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu28.498,27 % 0,06981563Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu14.676,89 % 0,03595574Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.827,05 % 0,05592216TOPLAM GİDERLER586.513,75 % 1,43685315DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ40.819.324,61 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069427BIST