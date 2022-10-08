***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.368,79 % 0,00294517Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.911 % 0,00104832Bağımsız Denetim Ücreti11.788,37 % 0,00646677Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri92.191,69 % 0,0505738Fon Yönetim Ücreti1.396.681,99 % 0,76618101Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu77,42 % 0,00004247Gecelik Ters Repo Komisyonu16.278,05 % 0,00892969Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu114.171,3 % 0,06263121Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler44.818,56 % 0,02458622TOPLAM GİDERLER1.683.287,17 % 0,92340466DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ182.291.388,09 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069428BIST