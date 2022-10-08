***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.368,79 % 0,0251196Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.911 % 0,00894123Bağımsız Denetim Ücreti5.027,38 % 0,02352221Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.263,46 % 0,06205735Fon Yönetim Ücreti320.342,15 % 1,4988234Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.696,31 % 0,00793673Gecelik Ters Repo Komisyonu756,18 % 0,00353803Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.201,99 % 0,02433918Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.853,61 % 0,06949737TOPLAM GİDERLER368.420,87 % 1,7237751DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ21.372.908,25 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069429BIST