***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.044,45 % 0,02493397Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.942,16 % 0,01626181Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.413,73 % 0,03883258Fon Yönetim Ücreti262.741,97 % 1,0838371Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu47.502 % 0,19595054Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu12.450,79 % 0,05136076Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.323,72 % 0,07146209TOPLAM GİDERLER359.418,82 % 1,48263885DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ24.241.832,03 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069430BIST