***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,0019122Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti14.494,64 % 0,00381373Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri279.669,19 % 0,07358459Fon Yönetim Ücreti4.393.830,23 % 1,15607363Hisse Senedi Komisyonu367,51 % 0,0000967Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.049,2 % 0,00080228Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu63.497,34 % 0,01670697Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu77.216,73 % 0,02031672Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.053.309,07 % 0,80336515TOPLAM GİDERLER7.892.701,53 % 2,07667197DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ380.064.914,03 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069431BIST