***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.044,45 % 0,00161162Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.774,5 % 0,00047313Bağımsız Denetim Ücreti16.439,4 % 0,0043832Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri357.168,13 % 0,09523083Fon Yönetim Ücreti2.782.428,58 % 0,74187185Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu25,2 % 0,00000672Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu8.871,96 % 0,00236551Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu8.352,47 % 0,002227Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler858.863,21 % 0,22899651TOPLAM GİDERLER4.039.967,9 % 1,07716636DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ375.055.147,71 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069432BIST