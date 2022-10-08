***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.540,76 % 0,00338846Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.638 % 0,00122233Bağımsız Denetim Ücreti8.193,65 % 0,00611436Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri67.872,64 % 0,05064873Fon Yönetim Ücreti713.814,17 % 0,53267094Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.053,38 % 0,0015323Gecelik Ters Repo Komisyonu378 % 0,00028208Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu26.085,22 % 0,01946562Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler34.643,92 % 0,0258524TOPLAM GİDERLER859.219,74 % 0,64117723DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ134.006.590,67 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069433BIST