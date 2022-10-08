***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.044,45 % 0,00400798Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri4.095 % 0,00271533Bağımsız Denetim Ücreti11.709,62 % 0,00776446Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri107.318,64 % 0,07116125Fon Yönetim Ücreti997.916,1 % 0,66170199Hisse Senedi Komisyonu1.487,63 % 0,00098642Tahvil Bono Komisyonu188,38 % 0,00012491Gecelik Ters Repo Komisyonu151,2 % 0,00010026Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu21.724,03 % 0,01440485Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler39.057,47 % 0,02589838TOPLAM GİDERLER1.189.692,52 % 0,78886582DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ150.810.503,63 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069434BIST