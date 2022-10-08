***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.044,45 % 0,06607411Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.684,93 % 0,05121269Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri68.635,95 % 0,75028484Fon Yönetim Ücreti134.296,49 % 1,46804438Hisse Senedi Komisyonu18.729,02 % 0,20473381Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu25,2 % 0,00027547Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.472,97 % 0,02703295Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.805,41 % 0,16184339TOPLAM GİDERLER249.694,42 % 2,72950165DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.147.985,68 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069435BIST