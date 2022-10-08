***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.509,46 % 0,00028925Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri936 % 0,00004159Bağımsız Denetim Ücreti25.104,24 % 0,00111553Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.374.998,53 % 0,06109934Fon Yönetim Ücreti15.099.608,71 % 0,67096519Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.129,02 % 0,00005017Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler407.074,52 % 0,01808874TOPLAM GİDERLER16.915.360,48 % 0,75164981DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.250.431.013,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069436BIST