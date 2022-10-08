***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,02456605Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.452,23 % 0,02180987Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri101.124,26 % 0,34182085Fon Yönetim Ücreti643.132,84 % 2,17392161Hisse Senedi Komisyonu44.752,21 % 0,1512717Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.989,54 % 0,01686567Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu1.440,23 % 0,00486827Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.339,19 % 0,06199024TOPLAM GİDERLER827.498,12 % 2,79711427DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.583.994,08 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069437BIST