***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,0171394Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.376,21 % 0,01975381Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri76.841,18 % 0,18121635Fon Yönetim Ücreti237.742,43 % 0,56067353Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.033,63 % 0,00243763Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu70,41 % 0,00016605Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.953,5 % 0,06356507TOPLAM GİDERLER358.284,98 % 0,84495185DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ42.403.005,74 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069438BIST